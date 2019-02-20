شكرا لقرائتكم رؤساء تحرير الصحف السعودية يبحثون التعاون المشترك مع نظرائهم في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نبودلهي

بحث رؤساء تحرير الصحف السعودية، صباح اليوم الأربعاء، مع إعلاميين ورؤساء تحرير الصحف الهندية، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والهند.

ويأتي هذا على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، حيث بحث رؤساء التحرير في البلدين، خلال اللقاء، سبل التعاون كخطوة جديدة من التواصل الصحفي والإعلامي بين المملكة والهند.



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