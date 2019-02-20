شكرا لقرائتكم محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى ويشدد على أهمية تطوير العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - دبي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في دبي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونقل آل الشيخ إلى محمد بن راشد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما له ولقيادة الإمارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرًا إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد على دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب من أجل العمل والتعاون بينها لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجميع.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة بما يعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الإمارات الشقيقة.

وحضر الاستقبال رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي.

كما حضره عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي.



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