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شكرا لقرائتكم فيديو.. مسك تجذب أنظار حضور الملتقى السعودي الهندي بمشاركة مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نيودلهي
شاركت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) على هامش الملتقى السعودي الهندي، بعدة منصات تحمل التراث الفني والموسيقي والثقافي السعودي.
وقدمت مسك منصة موسيقية خاصة، بنكهة سعودية خالصة أثارت إعجاب حضور الملتقى، كما شاركت بلوحات فنية إبداعية ومنصة للخط العربي تبين تعريفًا تاريخيًا عنه وعن نشأته واستخدامه.
وضمن مشاركة مسك أيضًا كان معرض الرسومات والتصوير الذي سلط الضوء على الثقافة السعودية وأبرز الأماكن التاريخية بها، وأهم الفنون المعروفة عن السعودية.
وحرصت مسك على تقديم المشروبات السعودية لحضور الملتقى، والتي يتم إعدادها في بيئة سعودية سواء تصميمات الأكواب أو معدات التحضير أو مفارش الموائد.
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