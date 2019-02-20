توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلان انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيودلهي
استقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قصر حيدر أباد في نيودلهي اليوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعقدا اجتماعا ثنائيا نقل خلاله ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الوزراء الهندي، فيما حمله تحياته وتقديره للملك سلمان.
بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
إثر ذلك وبحضور ولي العهد ورئيس وزراء الهند جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين والإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
1 برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند
2 مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين
3 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية
4 مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين
5 مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند
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