الان تتابع “الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه مناطق الدمام والخبر والأحساء والجبيل والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والطريق الواصل إلى الرياض.

وتستمر الحالة، وفق ما ذكرته هيئة الأرصاد، لمدة 12 ساعة، من الخامسة فجرا، وحتى الخامسة مساء.