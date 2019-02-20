شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ولي العهد ومودي.. توقيع 5 اتفاقيات.. وانضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي)

استقبل دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي في قصر حيدر أباد في نيودلهي اليوم (الأربعاء) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول ولي العهد لقصر حيدر أباد التقطت الصور التذكارية.

بعد ذلك عقد اجتماع ثنائي بين ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند، نقل خلاله ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين.

ثم عقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

إثر ذلك، وبحضور ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند، جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند.

كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

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