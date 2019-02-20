تدخل طبي ناجح إنقاذ حياة شاب تعرض لجلطة قلبية حادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن بفضل الله فريق طبي بمركز القلب بعرعر من إنقاذ حياة شاب بعد عدم إستجابته لدواء مذيب الخثرات أثر تعرضه لجلطة قلبية حادة في الشريان الأمامي النازل(LAD) وعملية إنعاش قلبي لمدة دقائق ، حيث تم على الفور تركيب جهاز مساند للدورة الدموية عن طريق القسطرة ( IABP) ومن ثم فتح الشريان المنسد ووضع دعامه .

بعد ذلك بدأ المريض بالتحسن حيث تم بعد أيام الإستغناء عن الجهاز المساند وفصل المريض عن التنفس الإصطناعي ومتابعته المستمرة إلى أن تحسنت حالته الصحية حيث تم خروجه بفضل الله ورحمته وهو بحالة صحية جيدة.

الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية