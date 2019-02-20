بدء العمل في مركز طب الأسنان التخصصي الجديد ببيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة الكرمة أعلنت صحة بيشة عن بدء العمل في مركز طب الاسنان التخصصي الجديد بمحافظة بيشة والذي يضم 19 عيادة تخصصية تشتمل على تخصصات علاج الأعصاب و التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة والتقويم وعلاج أمراض اللثة وجراحة الفم وعلاج اسنان الأطفال والعلاج التحفظي وزراعة الاسنان والطوارئ وعيادة الفحص بالإضافة إلى أقسام الخدمات الطبية المساندة ( السجلات الطبية و المستودع الطبي و المعمل والتعقيم والأشعة ). ويقدم معمل المركز خدمات التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة بجميع أنواعها وأجهزة التقويم الحديثة والتركيبات الثابتة المرتبطة بزراعة الاسنان.



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