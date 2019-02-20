السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة زار وفد من جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أمس, مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتعريف بأنشطة الجمعية وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية بأفتي التدخين والمخدرات. وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور صلاح الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع "معا ليكون الحرم بيئة نقية" , الذي يهدف لتوعية المسافرين القادمين لأداء المناسك بمخاطر التدخين والمخدرات



كانت هذه تفاصيل خبر وفد من جمعية كفى يزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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