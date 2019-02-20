ولي العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيودلهي التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته في نيودلهي اليوم معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين لدى الهند سعود الساطي.



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