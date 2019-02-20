السعودية | السعودية والهند.. اتفاق على تبادل المعلومات المخابراتية

شكرا لقرائتكم السعودية والهند.. اتفاق على تبادل المعلومات المخابراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن العلاقة بين السعودية والهند تمتد لآلاف السنين، مشيراً إلى أنه "سنتبادل معلومات المخابرات" مع نيودلهي لوجود قلق مشترك.

وأشار، خلال مؤتمر صحافي، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات إلى أن "دولة رئيس (الوزراء الهندي ناريندرا مودي) ذكر أن هذه أول زيارة لي، لكن هذه الأولى كرئيس لوفد.. فقد سبق لي أن زرتها" من قبل.

وأضاف: "تمتد العلاقة بين الهند والسعودية لآلاف السنين. الفرص بين بلدينا كثيرة جدا وهناك الكثير من المصالح: الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية.. نضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه المصالح".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مودي زار السعودية في 2016 ونتج عن الزيارة في 2017 و2018 استثمارات. في تكرير النفط والبتروكيمياويات.. في العامين الماضيين كان هناك استثمار سعودي بـ 10 مليارات في مجال التقنية والشركات الصغيرة وتحفزنا لاستثمار المزيد".

وتوقع ولي العهد السعودي أن تفوق الاستثمارات في الهند 100 مليار دولار في السنتين القادمتين.

وتمنى الأمير محمد بن سلمان أن تسهم علاقة البلدين في توفير مزيد من الأيدي العاملة الهندية للمساهمة في مستقبل السعودية ورؤية 2030.

على صعيد آخر، قال ولي العهد السعودي إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند وسنتبادل معلومات المخابرات.

بدوره، أعلن مودي أنه "اتفقنا مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني".

وأضاف: اتفقنا مع السعودية على الحاجة للضغط على الدول التي تدعم الإرهاب عبر الحدود.