، وزير الخدمة المدنية يفتتح اجتماع الطاولة المستديرة "تطوير قيادات المستقبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة خبير دولي في التوجيه القيادي وحضور نواب الوزراء والقيادات الحكومية

تصوير/ وليد النغيثر

افتتح وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، اجتماع الطاولة المستديرة الأول لعام 2019 بعنوان "تطوير قيادات المستقبل"، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة ممثلاً في مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية اليوم الأربعاء بمنتجع درة الرياض.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، أن حكومتنا الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتمكين القيادات الإدارية، وبالأخص إعداد وتطوير قادة المستقبل؛ حيث ركزت الكثير من برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ على أهمية إعداد الجيل القادم من القيادات، وإشراك المواهب الجديدة ليكونوا قادرين على صنع التغيير الذي تطمح له قيادتنا الرشيدة.

ومن جانبه، ثمّن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني لوزير الخدمة المدنية رعايته لهذا الاجتماع.

وأكد أن اجتماع الطاولة المستديرة يستضيف نواب ومساعدي الوزراء ومديري الجامعات ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية ووكلاء الوزارات والقيادات العسكرية، ويهدف إلى إبراز أهمية تطوير قيادات المستقبل للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يتضمن الاجتماعُ عرض ومناقشة أحدث المفاهيم والأساليب التي تسهم في بناء قيادات المستقبل وإيضاح أهمية الدور التوجيهي للقائد.

ومن جهته، أوضح مدير عام مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية الدكتور صلاح السليمي، أن تطوير قيادات المستقبل يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق، حرص مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية -الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الموقر- على تنظيم هذا الاجتماع لأصحاب المعالي والسعادة؛ نظراً لدورهم الكبير في تطوير وتمكين القيادات المستقبلية في الأجهزة الحكومية.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع سيقدمه الخبير العالمي الدكتور مارشال جولد سميث، المتخصص في مجال القيادة، والمصنف عالمياً بأنه الأول في مجال التوجيه القيادي.