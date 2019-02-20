، "تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بالمرحلة الثالثة لمسابقة القرآن الكريم ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك بها 14ألف طالب و200 معلم على مستوى المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الفائزين في المرحلة الثالثة لمسابقة القرآن الكريم على مستوى الإدارة، التي تشرف عليها لجنة مسابقات القرآن والسنة، بمشاركة قرابة (14) ألف متسابق من الطلاب و(200) معلم على مستوى مدارس المنطقة.

ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة منذ تأسيس المملكة حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ لافتاً إلى اهتمام ورعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بالعلم والمتعلمين، ومتابعة وإشراف وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

وشدد الوهيبي على أهمية إعداد الطلاب نفسياً وتربوياً لمثل هذه المنافسات والعناية بالجانب التربوي وإخلاص النية لله -عز وجل- وحسن القصد في حفظ ودراسة القرآن الكريم، وأن يكون له أثره في سلوكيات الطلاب وتعاملهم.

وتجول الوهيبي على لجان المسابقة في مدارس المنهل الأهلية، وقدم خلالها توجيهات وكلمات تحفيزية للطلاب والمعلمين ولجان التحكيم؛ منوهاً بضرورة التنظيم والإعداد الأمثل لمثل هذه المنافسات، مكرماً في نهاية جولته أعضاء اللجان في المسابقة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أحمد بن عبدالرحمن الخميس، أنه تأهل إلى تصفيات المرحلة الثالثة (24) معلماً، و(210) طلاب للمنافسة على مستوى الإدارة، تأهل منهم ثمانية طلاب وثلاثة معلمين إلى المرحلة الرابعة التي ستنفذ في الأيام المقبلة، وسيترشح فائز من كل مستوى ليمثل منطقة الرياض على مستوى المملكة.