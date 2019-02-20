، تراخيص "المواصفات".. ٢٣ ألفاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة و147 لعلامة الجودة ،

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أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 1361 شهادة مطابقة، ومنحت 147 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية، خلال العام 2018 فقط.
كما أصدرت "المواصفات"، في العام نفسه، 23.870 ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة، وبلغ إجمالي عدد شهادات الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة (IECEE) (3.638) شهادة، إلى جانب إصدار 997 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.
وبلغ عدد الطلبات المرخص لها باستعمال علامة الجودة السعودية على منتجاتها 450 طلباً، منها 147 طلباً جديداً تم منحها التراخيص باستعمال علامة الجودة خلال عام 2018م، إضافة إلى 170 طلباً تحت الدراسة؛ فيما بلغ مجموع عدد شهادات المطابقة التي تم إصدارها خلال 2018م 1.361 شهادة، بواقع 847 شهادة مطابقة للإرسالية.
كما تم إصدار 385 شهادة باستخدام شعار قابل للتحلل، و49 شهادة مطابقة للطراز، إلى جانب 77 شهادة لجهات تصنيع حواجز الشاحنات، وشهادتين باستخدام شارة المطابقة الخليجية وشهادة مطابقة واحدة لدفعة إنتاج.
تراخيص "المواصفات".. ٢٣ ألفاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة و147 لعلامة الجودةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 1361 شهادة مطابقة، ومنحت 147 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية، خلال العام 2018 فقط.
كما أصدرت "المواصفات"، في العام نفسه، 23.870 ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة، وبلغ إجمالي عدد شهادات الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة (IECEE) (3.638) شهادة، إلى جانب إصدار 997 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.
وبلغ عدد الطلبات المرخص لها باستعمال علامة الجودة السعودية على منتجاتها 450 طلباً، منها 147 طلباً جديداً تم منحها التراخيص باستعمال علامة الجودة خلال عام 2018م، إضافة إلى 170 طلباً تحت الدراسة؛ فيما بلغ مجموع عدد شهادات المطابقة التي تم إصدارها خلال 2018م 1.361 شهادة، بواقع 847 شهادة مطابقة للإرسالية.
كما تم إصدار 385 شهادة باستخدام شعار قابل للتحلل، و49 شهادة مطابقة للطراز، إلى جانب 77 شهادة لجهات تصنيع حواجز الشاحنات، وشهادتين باستخدام شارة المطابقة الخليجية وشهادة مطابقة واحدة لدفعة إنتاج.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
12:46 PM
أرقام ٢٠١٨.. 1361 شهادة مطابقة و385 شهادة باستخدام شعار قابل للتحلل
أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 1361 شهادة مطابقة، ومنحت 147 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية، خلال العام 2018 فقط.
كما أصدرت "المواصفات"، في العام نفسه، 23.870 ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة، وبلغ إجمالي عدد شهادات الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة (IECEE) (3.638) شهادة، إلى جانب إصدار 997 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.
وبلغ عدد الطلبات المرخص لها باستعمال علامة الجودة السعودية على منتجاتها 450 طلباً، منها 147 طلباً جديداً تم منحها التراخيص باستعمال علامة الجودة خلال عام 2018م، إضافة إلى 170 طلباً تحت الدراسة؛ فيما بلغ مجموع عدد شهادات المطابقة التي تم إصدارها خلال 2018م 1.361 شهادة، بواقع 847 شهادة مطابقة للإرسالية.
كما تم إصدار 385 شهادة باستخدام شعار قابل للتحلل، و49 شهادة مطابقة للطراز، إلى جانب 77 شهادة لجهات تصنيع حواجز الشاحنات، وشهادتين باستخدام شارة المطابقة الخليجية وشهادة مطابقة واحدة لدفعة إنتاج.
، تراخيص "المواصفات".. ٢٣ ألفاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة و147 لعلامة الجودة ،
المصدر : الخليج 365
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