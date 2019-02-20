استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه عبر موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الالكترونية

خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم الجواز للدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يلزم من صاحب العمل تسجيل الدخول برقم الهوية من اجل تقديم بلاغات الهروب من الكفيل، حيث تعتبر هذه الخدمة اكثر شيوعا في المملكة العربية السعودية، وتعمل هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودي، من اجل البحث عن الهاربين والمتغيبين عن العمل من الشركات التابعة للقطاع الخاص، حيث يمكن الدخول علي رابط الخدمة بكل سهولة عن طريق الرابط المرفق لكم بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

خدمة استعلام عن بلاغ هروب المجانية تمكن القائمين علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والداخلية المواطنين الهاربين، سواء كان الأشخاص قد انتهت فترة الإقامة والتأشيرة الخاصة بدخولهم الأراضي السعودية، أو الأفراد الذين قاموا بأداء مناسك الحج والعمرة ولم يغادروا الأراضي الحجازية، لذا يجب علي هؤلاء سرعة تسليم انفسهم إلي اقرب فروع لمراكز الشرطة التابعة للوزارة الداخلية من اجل ينتهوا من أجراءات السفر لكي يستطيعوا الرجوع إلي بلادهم بشكل أمان، كما يمكن الذهاب إلي اقرب فرع من فروع الجوازات حيث وضعنا لكم صورة توضح أمكان التابعة لهذا القطاع بادناه.

موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية

هنا نأتي للمرحلة الأخيرة وهي الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية وذلك من اجل الاستعلام عن بلاغ هروب وتقديم بلاغ بشكل إلكتروني عبر بوابة مكتب العمل السعودي، من ثم يقوم صاحب العمل بإدخال رقم الإقامة الخاصة بالشخص الهارب لتسجيل تاريخ الهروب من الكفيل، بعدها سوف تظهر لكم نتيجة البحث لكي تظهر لكم نتيجة الاستعلام بشكل إلكتروني.