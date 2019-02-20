بالفيديو: مشادة ساخنة بين الشريان وأحد القيادات الأمنية بسبب انتشار المخدرات داخل الأحياء العشوائية.. والأول يفجر مفاجأة

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شهدت حلقة برنامج ” داود الشريان” المذاعة مساء أمس مشادة بين مقدم البرنامج الإعلامي داود الشريان وعميد في مكافحة المخدرات بالرياض.

وعرض ” الشريان” خلال الحلقة مواد مخدرة على الهواء مباشرة في إشارة إلى سهولة الحصول عليها بالأحياء العشوائية.

وقال الشريان – وهو يحمل مواد مخدرة في يده – : ” أرخص شيء كأنك تشتري خبز”.

ومن جانبه قال العميد راشد العارضي مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض : انتشار المخدرات في الأحياء العشوائية مرصود وهناك فرق ميدانية سرية لملاحقة المتعاطين ومن يستغل هذه الأحياء في الترويج للمخدرات.

وأشار إلى أنه في إطار معالجة المشكلة صدر توجيه قبل فترة قريبة بإنشاء قوة خاصة وسط الرياض مختصة لمواجهة هذه الإشكالية بواسطة الضباط الأكفاء والأفراد المميزين .

ورد ” الشريان” قائلا: ” المخدرات ما تروح هذه الأماكن.. والبلديات نايمة ..، الأحياء مليانة بلاوي “.

وتابع – موجها حديثه لـ “راشد”: جزء من مشكلتكم مع البلديات.. اطلبوا منهم تنظيف الأحياء.. لأنها صغيرة وخربانة”.

ورد ” راشد” قائلا: الجهات المعنية هي الأولى بالإجابة عن ما يخصهم . وتابع: ندعو المواطنين للتعاون معنا وإبلاغنا على الرقم 995 “.