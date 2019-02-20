تركي آل الشيخ يقصف جبهة المرتزق جمال ريان

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قصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، جبهة المرتزق جمال ريان الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية، بعدما تضامن معه ضد التجاوزات من جمهور الأهلي المصري.

وتفصيلًا، نشر المرتزق جمال ريان، تغريدة يعرب فيها عن استنكاره لما حدث من جمهور الأهلي، قائلًا : ” لديك أخطاء تتطلب منك الاعتذار للشعب المصري كي تتصافى معه ” .

الأمر الذي دفع تركي آل الشيخ، للرد قائلًا : ” أنا وإخواني في مصر نتصافى إنت مالك؟ ” ، في إشارة إلى أن الأخوة يتعاركون دائمًا ويتصافون لبعضهم بعد ذلك دون تدخل من الغريب.

وقال ” آل الشيخ : ” يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا أعرف كيف بعيش لو ما كنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز، أنا وأهلي في مصر نصلح مع بعض ” .

يذكر أن جمهور الأهلي المصري، تجاوز أكثر من مرة في حق تركي آل الشيخ، من خلال هتافات مسيئة، الأمر الذي جعل الأمور تتأزم بين المستشار وإدارة الأهلي التي لم تتحرك ولو بإدانة ما فعلته الجماهير.

