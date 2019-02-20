شاهد.. “العريفي” في جولة بالعلا ويحضر فعاليات “شتاء طنطورة”

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قام الدكتور محمد العريفي بزيارة لمعالم مدينة العلا وشهد عدداً من فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”، حيث تجول بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة.

وقال العريفي خلال مقطع مصور من العلا: “التغرب عن الأوطان في طلب العلا، له خمس فوائد، تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة”.

وتابع: “والسفر يفتح للإنسان آفاقا ثقافية، ومعرفية، وتاريخية”، مضيفا: “من يعِ التاريخ في صدره يعِش أعمارًا إلى عمره”.

وأضاف الشيخ العريفي: “إن الإنسان إذا عرف التاريخ، ودرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم، فيأخذ منهم المعلومات، والخبرة في الحياة، وطريقة التعامل مع الناس، ويتعجب أيضا من عجيب ما صنعوا”.