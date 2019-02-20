«النايلة» تتوج بالمركز الأول بفرديات الجل للون الشقح

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، اليوم الثلاثاء، نتائج شوط فرديات الجل للون الشقح، بتتويج الفردية «النايلة» العائدة ملكيتها إلى الأمير سلطان بن سعود بالمركز الأول.

وحصد مجعد الدوسري المركز الثاني، ليحقق المركز الثالث الأمير سلطان بن سعود، فيما حقق المشارك ناصر فنيسان السبيعي المركزين الرابع والخامس.

من جهة أخرى، أعلنت لجان تحكيم المهرجان المقام في الصياهد الجنوبية، تأهل 10 فرديات في لون «الصفر» بفئة الجل المقرر عرضها غدًا الأربعاء، في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: هلال بن دغيثر العتيبي بخمس فرديات، فيما تم ترشيح فرديتين للمشارك دبوس الدبوس، وفردية واحدة لكل من سعد بن شويشان وشبنان الدوسري وعلوش العجمي.

كان نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل، عبدالله بن سعيد المري، أكد أنه تم استخدام أحدث التقنيات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على كل الأصعدة، سواء التصميمية أو التحكيمية، أغلبها يُستخدم لأول مرة في تاريخ المهرجان.

وأوضح المري أن المهرجان يشهد هذا العام، تدشين مضماريْن جديديْن ومنصة عرض جديدة، روعيت فيها الخصائص الهندسية والحيوية؛ حتى على صعيد طبيعة التربة والعوامل التكنولوجية، التي تضمن عدالة المنافسة واستمتاع الجمهور.

وبيَّن المري، أنه جرى دمجٌ بين الخصائص الحيوية للإبل، والتقنيات الحديثة وطبيعة موقع المهرجان، كاشفًا عن أن نسخة هذا العام شهدت الكشف بأحدث التقنيات عن سلالة الإبل، عن طريق الحمض النووي «DNA»، وكذلك استخدام تكنولوجيا حديثة للكشف عن حالات العبث، قبل وصول الإبل المشاركة للجنة التحكيم، التي خصصت لها أماكن مستقلة، كما خصصت منصة خاصة لملاك الإبل.

وحول التحديثات في مضامير المهرجان هذا العام، أكد المري أنه وفي خلال شهر واحد، تم تدشين مضمار يحتوي على نقطتي انطلاق، الأولى بطول خمسة كيلو مترات، والثانية أربعة كيلو مترات، كما تم إضافة نقطة انطلاق جديدة في مضمار الثمانية كيلو مترات السابق؛ ليحوي نقطة انطلاق عند طول ستة كيلو مترات، مشيرًا إلى إنشاء منصة جديدة؛ لتصبح لمنافسات المزايين منصة خاصة بها، ولمنافسات الهجن منصة خاصة بها أيضًا، عدا في الحفل الختامي الذي ستكون المنافستان أمام منصة واحدة.