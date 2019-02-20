«تقنية علم» توقع 10 اتفاقيات في معرض الدفاع الدولي

أشاد علي الوابل نائب رئيس الشراكات الدولية في شركة «تقنية علم» للتطوير والاستثمار الصناعي، بما تُقدِّمه دولة الإمارات العربية المتحدة من تنظيم رائع لمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2019، مشددًا على أن هذا الأبداع غير مستغرب، لا سيما أن الإمارات كانت ولا تزال سبَّاقة في عمل كل جديد مميز.

وأوضح الوابل أن المعارض هي نقطة التقاء مهمة لنقل المحادثات إلى اتفاقيات على أرض الواقع، بجانب التعرُّف إلى شركات جديدة والالتقاء بخبرات عالمية يمكن الاستفادة منها ونقل أهم تلك التجارب، مؤكدًا أن الشركة وقَّعت حتى الآن 10 اتفاقيات ولا تزال هنالك محادثات مع شركات أخرى، وسيتم التوقيع معها قبل نهاية المعرض الخميس المقبل.

وقال الوابل إن «تقنية علم» من خلال استهدافها رؤية السعودية 2030 تعمل الآن على مشروع «تدريع وتصفيح» وهو في المرحلة الأخيرة، إضافة إلى مشروع مع شركة كورية لتوطين معدات الدفاع الجوي، ومشروع لتوطين طائرات مسيرة «بدون طيار» وقوارب بالتحكم عن بُعد مع شركة صينية عريقة.

الجدير بالذكر أن لدى شركة «تقنية علم» أربعة خطوط رئيسية للإنتاج؛ هي: خط إنتاج الخوذة الواقية من الرصاص، وخط إنتاج ألواح الحماية الواقية من الرصاص، وخط إنتاج السترة الواقية من الرصاص وخط إنتاج الملابس والتجهيزات العسكرية.