«فضيحة باركليز».. رسائل تفضح حمد بن جاسم الغارق في الفساد

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) استؤنفت أمس (الثلاثاء) محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع الرئيس السابق لوزراء النظام القطري حمد بن جاسم. وتنظر القضية في ترتيبات صفقة جانبية عقدت بين مسؤولي البنك وهيئة قطر للاستثمار، إذ يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة مصرفيين أربعة من البنك بتنسيق دفع مبالغ مالية «جانبية» وغير قانونية لصالح شركة لحمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك. وكشفت هيئة الادعاء الإثنين الماضي مجموعة من الرسائل الإلكترونية توضح أن روجر جينكيز وجون فارلي كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، إذ التقى جينكيز وابن جاسم بنيويورك في شهر أكتوبر 2008، إضافة إلى بعض المكالمات الهاتفية التي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وحمد بن جاسم.

استؤنفت أمس (الثلاثاء) محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع الرئيس السابق لوزراء النظام القطري حمد بن جاسم. وتنظر القضية في ترتيبات صفقة جانبية عقدت بين مسؤولي البنك وهيئة قطر للاستثمار، إذ يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة مصرفيين أربعة من البنك بتنسيق دفع مبالغ مالية «جانبية» وغير قانونية لصالح شركة لحمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك. وكشفت هيئة الادعاء الإثنين الماضي مجموعة من الرسائل الإلكترونية توضح أن روجر جينكيز وجون فارلي كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، إذ التقى جينكيز وابن جاسم بنيويورك في شهر أكتوبر 2008، إضافة إلى بعض المكالمات الهاتفية التي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وحمد بن جاسم.

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