شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المدرسة السعودية في نيودلهي: انطلاق للقمة برؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) قال وكيل المدرسة السعودية في نيودلهي عبدالله الأسمري إن زيارة ولي العهد الأمير

قال وكيل المدرسة السعودية في نيودلهي عبدالله الأسمري إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للهند زيارة خير، وحدود بركاتها عنان السماء، بحضور قائد الرؤية الملهم، وهو المؤسس الجديد لمنظومة الانطلاقة نحو القمة، ولا شيء غيرها، وجميعنا نرحب بفرح لرؤية صانع الرؤية، ونسعد بمقدمه الميمون، خصوصا أنها الزيارة الأولى لدولة الهند، ولعل من حسن الطالع أن نكون موفدين هنا لخدمة الكيان العظيم المملكة العربية السعودية أثناء هذه الزيارة التاريخية. وفي ما يخص تطلعاتنا نحن رجال التعليم، فلقد سبق وشخّص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إيجابيا واقع نظام التعليم في المملكة، والطموح العالي لتطويره، الذي جاء ذكره له في محافل عدة، وذلك يجعلنا أمام مسؤوليات جسيمة لبذل مزيد من العطاء واستكمال مسيرة التطوير والتحديث لجعل تعليمنا ضمن أفضل أنظمة التعليم في العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل المدرسة السعودية في نيودلهي: انطلاق للقمة برؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.