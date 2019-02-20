شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: دفعة للعلاقات نحو آفاق أوسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، أن باكستان دولة رائدة، لها دور محوري في المنطقة.

وكتب السفير السعودي عبر حسابه في «تويتر» أن زيارة ولي العهد باكستان، تثبت عمق وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين. وأشار إلى أن الزيارة تأتي لدفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أوسع، تأكيداً على أهمية دور باكستان، والعلاقة الخاصة بين شعب المملكة والشعب الباكستاني الشقيق.