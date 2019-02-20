شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولين لـ «أمن المنشآت الدبلوماسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية) رقم (21) لعام 1440. وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https:/‏/‏jobs.moi.gov.sa.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية) رقم (21) لعام 1440. وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https:/‏/‏jobs.moi.gov.sa.

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