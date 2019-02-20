شكرا لقرائتكم خبر عن «العلا» تدشن المرحلة الثانية من «الابتعاث».. لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

تطلق الهيئة الملكية في العلا المرحلة الثانية من برنامج «الابتعاث» الذي يضم 300 طالب وطالبة للحصول على التعليم الأكاديمي في جامعات ومؤسسات مرموقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا.

ويهدف البرنامج إلى صقل المهارات القيادية لدى المبتعثين، وتطوير قدراتهم في ريادة الأعمال في مجالات تخصصاتهم مع تعلم لغات بلدان الابتعاث للمساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة وقيادة المستقبل بها، ويمكن للطلاب من خلال برنامج الابتعاث الحصول على درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في مجالات كالسياحة والضيافة والتقنيات الزراعية وعلم الآثار والتاريخ والتخصصات الأخرى التي يمكن أن تساعد في الإسراع من تطوير وتنمية العلا.

وأكد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالله الخليوي، أن أهالي العلا شركاء النجاح في كافة برامج التطوير والتحول في المحافظة، مشدداً على أهمية العمل يداً بيد لتحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التنمية المخطط لها.

واعتبر أن شباب وفتيات العلا مستقبل المحافظة، وبالتالي فالاستثمار البشري فيهم أهم وأسمى أنواع الاستثمار التي ننشدها. كما أن التسلح بالعلم والمعرفة يسهم في تعزيز اقتصاد المحافظة، إذ سيوفر شبابا وفتيات مؤهلين لأن يقودوا مختلف القطاعات بها، ما سينعكس على المجتمع المحلي الذي سيشهد نهضة شاملة وفرصا واعدة نتيجة لذلك.

وأضاف «نستلهم خططنا وبرامجنا ومبادراتنا من أهداف رؤية 2030، ونعمل على تحقيقها كاملةً لتحقيق التحول الذي تنشده المملكة وفتح أبوابنا على العالم للتبادل السياحي والثقافي والمعرفي».

ويمكن لأبناء وبنات العلا الراغبين في الانضمام إلى برنامج الابتعاث التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على موقع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.