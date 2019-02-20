بالفيديو والصور: تجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا.. الشيخ محمد العريفي يشرّف فعاليات شتاء طنطور

أظهرت مجموعة من الصور، اليوم الثلاثاء، تشريف الشيخ محمد العريفي، لفعاليات شتاء طنطورة في مدينة العلا، متجولًا بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة.

وقال الشيخ محمد، خلال مقطع فيديو، وهو في مدينة العلا، إن التغرب عن الأوطان في طلب العلا، له خمس فوائد: تفرج همًا، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة.

وتابع ” العريفي ” ، أن السفر يفتح للإنسان آفاق ثقافية، ومعرفية، وتاريخية، قائلًا: ” ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره. ”

وأوضح الشيخ أن الإنسان إذا عرف التاريخ، ودرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم، فيأخذ منهم المعلومات والخبرة في الحياة، وطريقة التعامل مع الناس.