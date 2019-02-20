السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يوقع على أمر بإنشاء قوة عسكرية للفضاء



واشنطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب "الأمر الرابع لسياسة الفضاء" والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وقال ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي.

وتوجه المذكرة وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) إلى حشد مواردها الفضائية للردع والتصدي للتهديدات في الفضاء من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءًا من القوات الجوية.

ويحتاج إنشاء قوة الفضاء إلى موافقة الكونغرس على التصديق الرئاسي.

// انتهى //

03:44ت م

0367



واشنطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسوقع الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب "الأمر الرابع لسياسة الفضاء" والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.وقال ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي.وتوجه المذكرة وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) إلى حشد مواردها الفضائية للردع والتصدي للتهديدات في الفضاء من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءًا من القوات الجوية.ويحتاج إنشاء قوة الفضاء إلى موافقة الكونغرس على التصديق الرئاسي.// انتهى //03:44ت م0367

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