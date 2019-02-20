شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المتاجرة بالأدوية من مجهولين عبر «التواصل الاجتماعي» يضر المرضى والان نبدء بالتفاصيل

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية عدم عرض المنتجات الدوائية، والمتاجرة فيها من قبل أشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديمها للمرضى دون علم أو استشارة الطبيب أو معرفة أبجديات العلاج أو الإسعاف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلسه الأسبوعي «الإثنينية» بديوان الإمارة منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء فرع المنطقة الشرقية.

حقائق علمية

مبيناً سموه، أنه للأسف بأننا نرى الكثير والكثير من الأمور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالكثير ينصح بتداول دواء معين لمرض ما، وجميعها اجتهادات لا تستند إلى حقائق علمية وغير صادرة من مصادر موثوقة، وبالتالي يطبقها على نفسه أو على أبنائه أو على أهل بيته ويصبح هناك أعراض جانبية، فنتمنى من الجميع أن يكون لديه الوعي في هذا الأمر.

وأضاف سموه: إن العلاج شيء والإسعاف شيء آخر، فالجميع مضطر لتعلم الإسعافات الأولية، وهذا يمكن أن يتم في المدراس وفي الجامعات وفي كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

مكانها الطبيعي

مشيراً سموه إلى أن هيئة الغداء والدواء أخذت مكانها الطبيعي الآن، في مختبراتها وفي أماكن تواجدها في المنافذ وفي الأماكن التي يجب أن تكون متواجده فيها، فهي من أهم الهيئات التي تعنى بصحة الإنسان في كل الأمور، مقدما سموه شكره لجميع أفراد الهيئة العامة للدواء والغذاء على ما يقومون به جهود في هذا المجال، وكذلك تعاونها مع الجهات الأخرى التي تعنى بصحة الإنسان.

دعم ومؤازرة

مؤكداً سموه اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي أعطت لهذه الهيئة كل ما تحتاجه من دعم ومؤازرة في جميع أمورها التي تعنى في مثل هذه الحالات، مشدداً سموه على كافة المواطنين والمقيمين بالحرص -عندما يجدون هناك بعض الشك أو الريب في بعض الأمور- بأن لا يترددوا بالتواصل مع هيئة الغذاء والدواء ولا يترددوا مع الجهات الطبية والأمانات، حينما يرون بعض الأماكن التي تقدم بعض الأغذية بشكل غير لائق، وأيضا في حال وجود الأماكن التي تبيع الأدوية أو العقاقير الطبية أو الشعبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وخلال اللقاء رحب سموه بطلاب مدرسة زمزم الابتدائية بمحافظة الخبر، وبالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام الخيرية قائلاً: أرحب بأبنائي من مدرسة زمزم الابتدائية في محافظة الخبر، فأهلاً وسهلاً بكم وأبارك لكم التفوق والريادة في مدرستكم، وأيضاً أرحب بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام فهم فئة غالية على قلوبنا، ليس هناك يتيم فجميعهم أبناء لنا وهم منا وفينا وحقهم علينا كبير فنرحب بهم في كل وقت.

500 موظف

من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي بن سعد الصفر إلى أن الهيئة قامت خلال المرحلة الماضية من التأسيس بتعزيز قدراتها البشرية بالمعرفة والعلم، حيث قامت الهيئة بابتعاث أكثر من 500 موظف من منسوبيها للحصول على درجات علمية دقيقة في تخصصات سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.