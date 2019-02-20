شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلع «الأمم المتحدة» على جهوده الإغاثية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الربيعة عرضًا شاملاً لجهود المركز الإنسانية والإغاثية في اليمن وغيرها من دول العالم المحتاجة. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وأهمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات والشراكة المستدامة.
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