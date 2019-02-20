شكرا لقرائتكم خبر عن مفهوم «الإدارة العملية» في «عمل وتنمية الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة للموارد البشرية بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية، برنامجا بعنوان «الإدارة العملية» قدمته أخصائية الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية زينب الأسود، وذلك بمقر مبنى التدريب بفرع الوزارة بحضور مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومساعدته لقطاع التنمية ابتسام الحميزي.

واستهدف البرنامج مدراء ومديرات الإدارات في فرع الوزارة، واشتمل على عدة محاور لتحقيق مخرجات مبتكرة في المفاهيم الإدارية ومجالات تطبيقها بأساليب متميزة، والمشاركة الفعالة، والتقارب الفكري، والتبادل المعرفي وأثره في إحداث التغيير المطلوب، كما تضمن البرنامج جانبا من التطبيقات العملية ساهمت في إكساب المجموعة جانبا من الممارسات القيادية والإدارية اليومية والإستراتيجية، إلى جانب إثراء المجموعات بمعلومات حول الفارق بين عمليات القيادة بشكل عام والقيادة الموقفية بشكل خاص.

وتم تسليط الضوء على أهمية منح الإدارات جانبا من المهارات التي تساهم في إعداد الرؤية المستقبلية، من خلال الإلمام بهيكلة علم الإدارة والتي ترمز إلى إنجاز الأهداف من خلال القيام بالعمليات الإدارية كالتخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة وتوضيح الهرم الإداري، ويأتي ذلك بتولي الإدارة العليا مهام التخطيط ووضع السياسات العامة والتنظيم والاستراتيجيات، والنظر للمؤسسة كوحدة واحدة في مقابل تولي الإدارة الوسطى ترجمة الأهداف العامة إلى خطط وبرامج، وتتولى الإدارة الدنيا الإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة.

وفي نهاية البرنامج أكد المقبل ضرورة تفعيل الأدوار في الإدارة بالشكل الذي يعطي أريحية وانسيابية، مُحققا الهدف ورضا المستفيد، تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بأن تصبح العملية الإدارية تكاملية.