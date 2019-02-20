شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على مشاريع البيئة الساحلية والبرية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على مشاريع البيئة الساحلية والبرية التي تشرف عليها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشرقية وآخر ما تم في تلك المشاريع، حيث تم استعراض مفصل للمشاريع التي تم الانتهاء منها والتي تحت التنفيذ، وكذلك الخطط المستقبلية للهيئة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي والوفد المرافق له، وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بجهود الهيئة وما تقوم به في مجال حماية البيئة في المنطقة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وقدم رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بكل ما يقوم به فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية وتوجيهاته المستمرة للحفاظ على البيئة في كافة محافظات المنطقة.