شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على مشاريع البيئة الساحلية والبرية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي والوفد المرافق له، وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بجهود الهيئة وما تقوم به في مجال حماية البيئة في المنطقة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.
وقدم رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بكل ما يقوم به فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية وتوجيهاته المستمرة للحفاظ على البيئة في كافة محافظات المنطقة.
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