شكرا لقرائتكم فيديو نادر لزيارة الملك سعود إلى الهند في 1955م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله- إلى الهند عام 1955م.

وأظهر المقطع وصول الملك سعود إلى مدينة أغرة في الهند، التي تقع في شمال ولاية أتر برديش، جنوب العاصمة نيودلهي بحوالي 200كم، وترحيب الجماهير التي احتشدت لتحيته.

كما بين الفيديو صلاة الملك سعود- رحمه الله- في جامع أغرة، وزيارته تاج محل والقصر القديم لأباطرة المغول.

وبدأت رحلة الملك سعود التاريخية إلى الهند في 26 نوفمبر 1955م بدعوى رسمية من الرئيس الهندي آنذاك راجا بندرا، حيث انطلق من الرياض إلى الظهران بالطائرة، ومن ثم غادر إلى مدينة كراتشي وبقي فيها عدة ساعات، ومن ثم غادر إلى مطار سانتاكروز في بومباي، حيث كان في استقباله بالمطار الرئيس الهندي وأعضاء حكومته ثم أخذ طريقه بالقطار إلى مكان ضيافته بالقلعة الحمراء.

وعند وصول الملك سعود إلى القلعة الحمراء أمّ بالمصلين صلاة الجمعة ومن ثم أقاموا للملك سعود وضيوفه الكرام الحفلات الشعبية والمناسبات الكبيرة التي تليق بمقامه، حيث دامت زيارته 17 يومًا.

ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية، حيث وصل إليها يوم أمس، وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقدمة مستقبليه.



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