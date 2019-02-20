شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 6 كيلو ذهب توقف مقيماً عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يحقق ضباط مركز شرطة الجنوبية في محافظة جدة، مع مقيم عربي أوقف من قبل القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق الساحل (جدة - جازان) بجوار مركز القطان، وبحوزته 18 ألف ريال، وأكثر من 6 كيلوجرامات مصوغات ذهبية كانت مخبأة داخل المركبة التي يقودها.

وكانت دورية أمن الطرق اشتبهت في مركبة المقيم وتم استيقافه للتثبت من نظامية وضعه ورصد رجال الأمن ارتباكه فور إيقافه ومحاولته التملص بعدم وجود أي مخالفات لديه، ما استوجب تفتيشه ليعثر رجال الأمن على 18 ألف ريال بحوزته فشل في إثبات مصدرها لتتواصل عمليات التفتيش للمركبة، وعثر على مشغولات ذهبية داخل حقيبة وضعت أسفل العجلة الخلفية، قدر وزنها بـ6 كيلوجرامات ولم يبرز المقيم أي أوراق نظامية تشير إلى مصدر تلك المشغولات الذهبية، لتتم إحالته إلى مركز شرطة الجنوبية للتثبت من نظامية وضعه ومعرفة مصدر المشغولات والأموال.