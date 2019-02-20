شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: بدء الفترة الثانية لاختبار القدرات «الورقي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلق المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، الفترة الثانية من تطبيق اختبار القدرات العامة «الورقي» لطلاب وطالبات الثاني والثالث الثانوي، الذي يستمر حتى السبت القادم. أطلق المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، الفترة الثانية من تطبيق اختبار القدرات العامة «الورقي» لطلاب وطالبات الثاني والثالث الثانوي، الذي يستمر حتى السبت القادم. وأوضح المتحدث باسم المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن الاختبار يطبق من خلال 150 مقراً في مدن ومحافظات المملكة، إذ يعتبر المقياس موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.



كانت هذه تفاصيل خبر «قياس»: بدء الفترة الثانية لاختبار القدرات «الورقي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.