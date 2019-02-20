، القبض على الثمانيني المتحرش بالممرضة.. و"الصحة" تحقِّق معها بعد تداول الفيديو ،

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ألقت الجهات الأمنية القبض على المسن المتحرش بالممرضة بمستشفى القنفذة، كما قامت "الصحة" باستدعاء الممرضة، والتحقيق معها بخصوص الحادثة، وذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحرُّش أحد المشاهير بالممرضة.
وفي سياق متصل، قال أقارب المتحرش إنه شخص يعتبر في حكم الجاهل - حسب وصفهم- لأنه لا يعي تصرفاته. وقال آخرون إنه ناقص عقل، وأصبح ضحية ضعاف النفوس الذين يدفعونه لمثل تلك التصرفات المشينة لهدف السخرية والفكاهة.
وناشد أقارب المتحرش الجهات المعنية فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرُّض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيا، وإيقاع أشد العقوبة بمن يصوِّره لغرض الإساءة والسخرية.
القبض على الثمانيني المتحرش بالممرضة.. و"الصحة" تحقِّق معها بعد تداول الفيديوحسن العيسي الخليج 365 2019-02-20
ألقت الجهات الأمنية القبض على المسن المتحرش بالممرضة بمستشفى القنفذة، كما قامت "الصحة" باستدعاء الممرضة، والتحقيق معها بخصوص الحادثة، وذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحرُّش أحد المشاهير بالممرضة.
وفي سياق متصل، قال أقارب المتحرش إنه شخص يعتبر في حكم الجاهل - حسب وصفهم- لأنه لا يعي تصرفاته. وقال آخرون إنه ناقص عقل، وأصبح ضحية ضعاف النفوس الذين يدفعونه لمثل تلك التصرفات المشينة لهدف السخرية والفكاهة.
وناشد أقارب المتحرش الجهات المعنية فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرُّض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيا، وإيقاع أشد العقوبة بمن يصوِّره لغرض الإساءة والسخرية.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
01:54 AM
أقاربه قالوا إنه لا يعي تصرفاته.. وناشدوا فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة
ألقت الجهات الأمنية القبض على المسن المتحرش بالممرضة بمستشفى القنفذة، كما قامت "الصحة" باستدعاء الممرضة، والتحقيق معها بخصوص الحادثة، وذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحرُّش أحد المشاهير بالممرضة.
وفي سياق متصل، قال أقارب المتحرش إنه شخص يعتبر في حكم الجاهل - حسب وصفهم- لأنه لا يعي تصرفاته. وقال آخرون إنه ناقص عقل، وأصبح ضحية ضعاف النفوس الذين يدفعونه لمثل تلك التصرفات المشينة لهدف السخرية والفكاهة.
وناشد أقارب المتحرش الجهات المعنية فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرُّض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيا، وإيقاع أشد العقوبة بمن يصوِّره لغرض الإساءة والسخرية.
، القبض على الثمانيني المتحرش بالممرضة.. و"الصحة" تحقِّق معها بعد تداول الفيديو ،
المصدر : الخليج 365
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