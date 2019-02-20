محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على تحذير الأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في مدارس المحافظة؛ بسبب موجة الغبار التي تجتاح منطقة نجران حالياً. وجاء تعليق الدراسة بالمحافظة، بناء على التحذير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، من موجهة الغبار التي تجتاح المنطقة. بسبب الغبار.. تعليق الدراسة بمحافظة شرورة اليوم هادي آل كليب الخليج 365 2019-02-20 أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في مدارس المحافظة؛ بسبب موجة الغبار التي تجتاح منطقة نجران حالياً. وجاء تعليق الدراسة بالمحافظة، بناء على التحذير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، من موجهة الغبار التي تجتاح المنطقة. 20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440 01:38 AM بناءً على تحذير الأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات بناءً على تحذير الأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في مدارس المحافظة؛ بسبب موجة الغبار التي تجتاح منطقة نجران حالياً. وجاء تعليق الدراسة بالمحافظة، بناء على التحذير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، من موجهة الغبار التي تجتاح المنطقة. ، بسبب الغبار.. تعليق الدراسة بمحافظة شرورة اليوم ،

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