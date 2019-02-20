، شاهد.. نائب أمير نجران يشارك المرابطين بإطلاق قذيفة مدفعية بالحد الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها جنود الوطن بميدان الشرف والعزة

رصد مقطع فيديو متداول لنائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، لحظة إطلاقه قذيفة مدفعية، صباح أمس الثلاثاء، في مشهد يعبّر عن مشاركته للأبطال المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم في ضرب الأهداف العسكرية المشروعة.

وتفصيلاً، كان نائب أمير نجران قد زار أمس الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، وأكد فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوهًا بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.

واستمع الأمير تركي بن هذلول، خلال جولته إلى شرح مفصل قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى الإمكانات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها لهم القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

وأعرب اللواء الزهراني، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، ونائبه، على اهتمامهما ومتابعتهما الدائمة لكل الأحداث على الحد الجنوبي.