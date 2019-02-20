، الأهلي يبحث عن المركز الثالث في مواجهة الفتح ،

محمد بن مسعود - الدمام - مباراة واحدة في انطلاقة الجولة 21 من الدوري

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد يجمع فريق الفتح بالأهلي عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

يسعى الضيف (الفتح) في استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث ليعزز الفريق من وجوده ضمن أندية الوسط حيث يحتل الفريق حاليًا الترتيب السابع برصيد 28 نقطة حصدها من 20 مواجهة.

الأهلي هو الآخر يبحث عن انتزاع المركز الثالث من الفريق الشبابي المتقدم عليه بفارق نقطة وحيدة. الأهلي يحتل الترتيب الرابع في سلم الدوري برصيد نقطي 36 نقطة حصل عليها من خلال خوضه 20 مواجهة.