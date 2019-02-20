قصة أول رخصة قيادة في المملكة من الهند

أول سعودي حصل على رخصة قيادة كانت من الهند في عام 1922 والتي كانت تسمى آنذاك “الهند البريطانية”، ومنحت له بموجب الباب السادس من نظام السير في الهند الصادر عام 1914، حيث حصل السعودي الشيخ صالح بن محمد الباحوث “من أهل الرياض” على الرخصة بتاريخ 13/12/1922 وتنتهي بعد هذا التاريخ بعام، وكانت رسوم استخراج الرخصة في بومباي تعادل 10 روبيات فيما رسوم التجديد بروبيتين.

وأول سيارة دخلت الرياض كانت من طراز “فورد” عام 1920، أي أن الشيخ الباحوث حصل على الرخصة بعد عامين من دخول أول سيارة إلى الرياض، وكانت للملك عبدالعزيز، فيما ذكرت بعض المراجع أن وكيل الملك السياسي والاقتصادي عبدالله القصيبي جلب السيارة معه بعد جولة أوروبية كان فيها مرافقاً للأمير فيصل بن عبدالعزيز.

وكان في الهند آنذاك عدد من تجار نجد والخليج الذين يفتحون مجالسهم للقادمين من مناطقهم للعلاج أو التجار.