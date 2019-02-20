رئيس الوزراء الهندي يكسر البروتوكول عند استقبال سمو ولي العهد

كسر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البروتوكول؛ ليكون أول مستقبلي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فور وصوله للعاصمة الهندية نيودلهي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار في تغريدة على حسابه بتويتر: “فصل جديد في العلاقات الثنائية، رئيس الوزراء يكسر البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند وصوله”.

وغرد رئيس الوزراء الهندي على حسابه الخاص مرحبًا بولي العهد: “يسرُّ الهند أن ترحب بسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية”.

وفي تغريدات عدد من الدبلوماسيين الهنود أكدوا أن كسر رئيس الوزراء الهندي البروتوكول يدلُّ على أهمية الزيارة والضيف.

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