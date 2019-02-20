أمن الطرق بمكة يشتبه في سيارة يمني.. ارتباك قائدها يقود للكشف عن مفاجأة في العجلة الخلفية

قاد اشتباه دورية أمنية تابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في مركبة يقودها مقيم عربي على طريق الساحل (جدة – جازان) إلى ضبط 18 ألف ريال وأكثر من 6 كيلو مصوغات ذهبية.

وكانت دروية أمن الطرق تقوم بعملها الاعتيادي عندما أوقفت مركبة خاصة يقودها وافد من جنسية عربية على طريق الساحل بجواز مركز القطان، الذي بدا عليه حالة من الارتباك، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 18 ألف ريال، فيما تم اكتشاف ما قُدر وزنه بـ 6 كيلو من المصوغات الذهبية مخبأة أسفل العجلة الخلفية للمركبة.

وقام رجال الأمن بتنفيذ الاجراءات النظامية بحق الوافد العربي وتمت إحالته إلى مركز شرطة الجنوبية للتثبت من نظامية وضعه، ومعرفة مصدر تلك المشغولات.