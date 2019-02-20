صحة المدينة توضح حقيقة تقديم الشاورما للمرضى

أوضحت صحة المدينة المنورة، حقيقة تقديم الشاورما للمرضى، مطالبة أمانة المنطقة بتصحيح خبر نُشر عبر موقعها الرسمي.

ويفيد الخبر بأنه تم -بالتعاون مع الجهات الأمنية- ضبط منزل شعبي يُستخدم في تخزين الدواجن منتهية الصلاحية، وتحضير الشاورما للمنشآت الصحية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنه تم إتلاف 1650 كيلوغراما من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكد المتحدث باسم صحة المدينة المنورة، أن جميع المنشآت الصحية ومستشفيات المدينة لا تُقدِّم وجبة الشاورما للمرضى، مطالباً الأمانة بتصحيح الخبر، وبالفعل صححت الأمانة الخبر، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أنها تقصد بمصطلح المنشآت الصحة (المطاعم.)

يذكر أن تغريدة كانت قد أثارت جدلاً واسعاً بشأن إطلاق الأمانة مسمى ” المنشآت الصحية “على ” المطاعم. “

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