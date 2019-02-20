موجة باردة ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الأربعاء، استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه غير مُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج الى مائج .

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل؛ وذلك على معظم المناطق.

وأشار الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بمقدار 4 إلى 8 درجات عما هي عليه اليوم الاثنين، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقة الرياض ونجران.

ونصح خبير الأرصاد، من لديهم مناسبة خلال اليومين المقبلين، بالاحتياط لذلك، حيث قال: « من مساء الثلاثاء الى الخميس من لدية مناسبة في مكان مكشوف في الشمالية او الوسطى وشمال الشرقية ليلاً يلبس ملابس ثقيلة وعيالكم لبسوهم ملابس ثقيلة عند ذهابهم للمدرسة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة مدن الدمام والظهران والقطيف والخبر والجبيل والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهر اليوم، وتنتهي في السابعة مساء.

ونبهت الهيئة إلى تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وتشمل الحالة الزلفى والمجمعة ورماح وحريملاء والغاط وثادق والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة السابعة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا بحالة من النشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الثلاثاء، على منطقة نجران.

وتشمل الحالة التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية كلًا من نجران وشرورة وخباش والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول التاسعة مساء