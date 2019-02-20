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شكرا لقرائتكم إخراج شخص احتجزته نيران حريق شقة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع بشقة في بناية.
وأكد الدفاع المدني أنه تم إخراج شخص محتجز، وهو بصحة جيدة، دون أي إصابات ولله الحمد.
ونشر المدني صورًا تبين الحريق الذي أتى على الشقة ومحتوياتها.
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