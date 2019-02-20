الان تتابع عاجل.. تعليق الدراسة في كافة مدارس محافظة شرورة ومراكزها اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

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