معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية

وزارة الداخلية السعودية أتاحت خدمة الاستعلام عن الإقامة لجميع المغتربين بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال رقم الإقامة الخاص بالمقيمين، حيث يمكن للسادة المغتربين الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية من اجل الاستعلام لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة من اجل تجديدها قبل الموعد المحدد، فمن الممكن تسديد الرسوم المستحقة لهذه الخدمة عن طريق القنوات البنكية التابعة للحكومة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة فرجاء تابعونا.

معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة

بإمكان جميع المقيمين والوافدين معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة عن طريق الدخول علي موقع ابشر الالكتروني عبر شبكة الأنترنت من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا، حيث توفر هذه الخدمة الإلكترونية الوقت والجهد علي جميع المغتربين من معرفة صلاحيتها وميعاد التجديد، حيث يتطلب علي المستعلم أحضار بعض المعلومات هي تتمثل في التالي.

رقم الإقامة. الرمز المرئي.

وذلك من اجل أتمام خدمة استعلام عن أقامة بنجاح يجب التأكد من صحة الرقم الخاص بالإقامة وإدخاله بشكل صحيح بالخانة المخصصة بموقع ابشر الالكتروني، حتي يستطيع الموقع البحث عن المعلومات بشكل صحيح ودقيق، كما يمكن طباعة الصفحة النتيجة الاستعلام بعد الانتهاء من البحث.

كما تقدم وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الأخري في جميع القطاعات التابعة لها، حيث سنقوم بتوضيحها بشكل مفصل مستقبلا أن شاء الله، وذلك لكي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين التعامل مع كافة خدمات ابشر الإلكترونية، وختاما في حالة وجود أي استفسارات حول هذا المقال يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد علي الفور.