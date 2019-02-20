توفير مكاتب استقدام عاملات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

صرح مسئول بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية ،أنه تم توفير العديد من مكاتب استقدام عاملات بجميع أنحاء المملكة، تختص تلك المكاتب بخدمة تأجير العاملات لتوفير العمالة بكل أنواعها (المنزلية وغير المنزلية) وتم التأكيد على أن الأسعار تكون تبعا لجنسية العاملة (إندونيسيا،الهند والفلبين ونيبال وكمبوديا وفيتنام) وتحت إشراف وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

وقد تبلغ تكلفة العاملة المنزلية المستقدمة ما بين 2500 – 3000 ريال سعودي، ويتم إضافة مبلغ 18000 ريال سعودي تكلفة نقل الكفالة من مكاتب استقدام عاملات إلى صاحب العمل، وتصبح العاملة بعد ذلك تحت مسؤوليته، مشيرا إلى أن هناك نحو 12 مكتبا تقدموا بطلباتهم لوزارة العمل، ويسمح النظام بمنح كل مكتب 200 تأشيرة بشرط دفع ضمان مالي مبلغ 5000 ريال قيمة كل عاملة.

مكاتب استقدام عاملات تقدم للمواطن خيارات متميزة وتوفر له خيارات متعددة، وقد وضعت الوزارة عدة معايير مكاتب استقدام عاملات كتأمين على العاملات المستقدمات، ونقل كفالة العاملات المستقدمات بعد مرور مدة لا تتعدى ثلاث شهور من المكتب الي صاحب العمل،وجدير بالذكر أن مكاتب استقدام عاملات تساعد على توفير العمالة المنزلية وتجهيزها ويتم تدريب تلك العمالة في شركات الأستقدام تدريبا كاملا تبع المهن التي استقدمت من أجلها، وسوف يتم حصول المتقدم على عمالته خلال دقائق معدودة فقط من الطلب للعمل في أسرع وقت ممكن بدلا من الانتظار لمدة شهور كما كان متبع سابقا ،كما يتيح مكتب التخديم عمل عقود للعاملة المنزلية حسب احتياج العميل بنظام الساعات المحددة خلال اليوم (خدم بالساعات) أو نظام التأجير الأسبوعي .