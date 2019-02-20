شكرا لقرائتكم خبر عن «بعوضة الضنك» و«صرصور الحقل» تحت سيطرة «بلدي مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

عقد المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة جلسته الأربعين مساء اليوم (الثلاثاء)، حيث جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بداية بمناقشة محضر لجنة الصحة العامة الذي أبرز جهود أمانة العاصمة المقدسة في المكافحة الشاملة لبعوضة حمى الضنك.

وشدد المجلس على ضرورة وجود دراسة شاملة لبؤر التكاثر لهذه البعوضة، مؤكداً على مكافحة الحشرات بشكل عام وصرصور الحقل بشكل خاص، ودراسة نوع المبيدات التي تُخصص للمكافحة, وأهمية الحملات التوعوية التي تشترك فيها أمانة العاصمة مع وزارة الصحة.

كما ناقش المجلس محضر اللجنة الفنية، والذي جاء فيه متابعة اللجنة للشكاوى الواردة للمجلس من بعض المواطنين، وبدراسة هذه الشكاوي أوصى المجلس بإحالتها للجان المختصة والإدارات الفنية في أمانة العاصمة المقدسة لسرعة التجاوب مع المواطنين.

كما أوصى المجلس بضرورة التأكيد على صيانة الحدائق العامة في مكة المكرمة وأهمية مراقبتها بالكاميرات على مدار الساعة، لضمان الحفاظ على المرافق العامة.