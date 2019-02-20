الجبير: زيارة ولي العهد للهند لتعزيز التعاون المميز بين البلدين

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن زيارة ولي العهد الأمير

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند تأتي لمواصلة العمل على تعزيز التعاون المميز بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

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