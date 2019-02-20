شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النقل الخارجي تلبي رغبات 1324 موظفاً في «الصحة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)@Ibrahimalaklobi
اعتمدت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) قرار نقل جماعي خارجي لـ 1324 موظفاً وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بعد أن تم استقبال طلبات النقل في التاسع من شهر ربيع الثاني للعام الحالي.
وجاء في القرار الذي اعتمده وكيل الوزارة للموارد البشرية، أنه بناء على معايير وضوابط آلية النقل الإلكترونية المعتمدة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين منسوبي الوزارة الراغبين في النقل بين قطاعات الوزارة المختلفة، وبناء على المفاضلة الإلكترونية للمتقدمين لحركة النقل الخارجية، فقد تقرر نقل 1324 موظفاً وموظفة اعتباراً من تواريخ مباشرتهم بعد صدور قرار النقل.
وشدد القرار على أهمية توثيق قرارات النقل والمباشرة في وزارة الخدمة المدنية حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مديرية.
ووجهت وزارة الصحة المناطق والمحافظات الصحية باخلاء طرف المنقولين وتمكينهم من المباشرة خلال 15 يوما من صدور القرار.
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